Çorum FK - Turgutluspor maçı canlı yayın! CANLI
2.Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Turgutluspor'u misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-01-30 12:36:41
2.Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Turgutluspor'u misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Çorum FK - Turgutluspor maçı 30 Ocak Pazar günü 13:00'da oynanacak.
Çorum FK - Turgutluspor maçı canlı nasıl izlenir?
Çorum FK - Turgutluspor maçı Çorum Time YouTube hesabından yayınlanması bekleniyor. .
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