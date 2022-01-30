Çorum FK - Turgutluspor maçı canlı yayın! CANLI

2.Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Turgutluspor'u misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?