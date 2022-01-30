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Çorum FK - Turgutluspor maçı canlı yayın! CANLI

2.Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Turgutluspor'u misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

29 Dakika Önce
2022-01-30 12:36:41
Çorum FK - Turgutluspor maçı canlı yayın! CANLI

2.Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Turgutluspor'u misafir ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

Çorum FK - Turgutluspor maçı 30 Ocak Pazar günü 13:00'da oynanacak.

Çorum FK - Turgutluspor maçı canlı nasıl izlenir?

Çorum FK - Turgutluspor maçı Çorum Time YouTube hesabından yayınlanması bekleniyor. .

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