Çorum FK - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TFF 2.Lig'in 32.haftasında Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Somaspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Çorum FK - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?