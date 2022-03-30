Çorum FK - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
TFF 2.Lig'in 32.haftasında Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Somaspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Çorum FK - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-30 12:09:41
TFF 2.Lig'in 32.haftasında Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Somaspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Çorum FK - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Çorum FK - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Çorum FK - Somaspor maçı 30 Mart Çarşamba günü saat 14:00'da oynanacak.
Çorum FK - Somaspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Çorum FK - Somaspor maçı Çorum Time YouTube hesabından naklen yayınlanacak. .
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