DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ceyhan'a 1,7 milyar dolarlık yatırım
Manik atak nedir?
Şiddet nedir?
Ebru Gündeş'in en çok sevilen şarkıları
Aziz Nesin'in merak edilen şiirleri
Çorum FK - Sivas Belediye maçı canlı yayın!
Mücadele suresi Türkçe okunuşu ve anlamı
Hindistan İçişleri Bakanının oğlu gözaltına alındı
ANALİZ: “Rusya ve İran, Azerbaycan topraklarını parçaladı”
Taliban-ABD ilişkilerinde 'yeni sayfa' açıklaması
Lübnan karanlığa gömüldü!
Afrikalı gençlerin talepleri Macron'u zora soktu
Kalp dostu, kanser düşmanı cevizin eşsizliği
Çekya'da genel seçimleri muhalefet ittifakı kazandı
İlk tüp bebek ve ilk tedavi

TIMETURK / SPOR / Çorum FK - Sivas Belediye maçı canlı yayın!

Çorum FK - Sivas Belediye maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta lider Sivas Belediyespor, Çorum FK'ya konuk oluyor. Ligde üst sıralamayı belirleyecek bu zorlu karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda?

51 Dakika Önce
2021-10-10 00:45:19
Çorum FK - Sivas Belediye maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Çorum FK ligin 7.haftasında kendi sahasında Sivas Belediye'yi konuk ediyor. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19'00'da başalaycak.

Maçın hakemi kim?

Çorum FK - Sivas Beleyespor maçını Batuhan Kolak yönetecek.

Canlı yayın var mı?

Çorum FK - Sivas Belediye maçını hiç bir kanalın yayınlayamayacağı belirtildi. Bu maçın anlık takibi ise sitemizde yer alacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş