Çorum FK - Sivas Belediye maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta lider Sivas Belediyespor, Çorum FK'ya konuk oluyor. Ligde üst sıralamayı belirleyecek bu zorlu karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Çorum FK ligin 7.haftasında kendi sahasında Sivas Belediye'yi konuk ediyor. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19'00'da başalaycak.

Maçın hakemi kim?

Çorum FK - Sivas Beleyespor maçını Batuhan Kolak yönetecek.

Canlı yayın var mı?

Çorum FK - Sivas Belediye maçını hiç bir kanalın yayınlayamayacağı belirtildi. Bu maçın anlık takibi ise sitemizde yer alacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.