Çorum FK - Sivas Belediye maçı canlı yayın!
TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta lider Sivas Belediyespor, Çorum FK'ya konuk oluyor. Ligde üst sıralamayı belirleyecek bu zorlu karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda?
2021-10-10 00:45:19
TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Çorum FK ligin 7.haftasında kendi sahasında Sivas Belediye'yi konuk ediyor. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19'00'da başalaycak.
Maçın hakemi kim?
Çorum FK - Sivas Beleyespor maçını Batuhan Kolak yönetecek.
Canlı yayın var mı?
Çorum FK - Sivas Belediye maçını hiç bir kanalın yayınlayamayacağı belirtildi. Bu maçın anlık takibi ise sitemizde yer alacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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