Çorum FK Sinan Kurumuş ile güldü! 2-0

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Çorum FK kendi evinde Manisa temsilcisi Somaspor'u Sinan Kurumuş'un golleriyle 2-0 mağlup etti.