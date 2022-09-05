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Çorum FK Sinan Kurumuş ile güldü! 2-0

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Çorum FK kendi evinde Manisa temsilcisi Somaspor'u Sinan Kurumuş'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

57 Dakika Önce
2022-09-05 12:47:51
Çorum FK Sinan Kurumuş ile güldü! 2-0

TFF 2.Lig'de Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK kendi evinde Somaspor ile karşı kaşrıya geldi.

SİNAN KURUMUŞ YILDIZLAŞTI!

Çorum Futbol Kulübü kendi sahasında Somaspor'u 2-0 mağlup etti. Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri Sinan Kurumuş kayderken kırmızı siyahlı ekip bu galibiyetle 2 hafta sonunda 4 puanla zirvedeki yerini korudu.

Çorum FK 3.hafta Nazilli Belediyespor'a konuk olacak. .

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