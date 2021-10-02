Çorum FK - Serik Belediyespor maçını canlı izle!
Çorum Futbol Kulübü kendi seyircisi önünde Serik Belediyespor'u misafir ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği bu mücadele saat kaçta, hangi kanalda?
2021-10-02 12:31:36
TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Çorumspor kendi sahasında Serik Belediyespor'u ağırlıyor.
Çorum Şehir Stadyum'unda oynanacak olan bu zorlu mücadele 2 Ekim Cumartesi günü saat 19'da başlayacak. Çorum FK - Serik Bld. maçını hiçbir televizyon kanalının yayınlamayacağı belirtildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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