Çorum FK şampiyonluk yolunda ağır yaralı!
Çorum Futbol Kulübü kendi seyircisi önünde Sivas Belediyespor'u ağırladı. Kırmızı siyahlı ekip sahadan 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.
2021-10-10 23:02:36
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta lider Sivas Belediyespor güçlü rakibi Çorumspor'a konuk oldu.
Sivas temsilcisi sahadan2-0 galip ayrılak şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürürken ev sahibi Çorumspor ise rotakupa parolasıyla başladığı ligde ağır bir yara aldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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