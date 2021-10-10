Çorum FK şampiyonluk yolunda ağır yaralı!

Çorum Futbol Kulübü kendi seyircisi önünde Sivas Belediyespor'u ağırladı. Kırmızı siyahlı ekip sahadan 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.