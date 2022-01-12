DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Enes Kara hangi yurtta kalıyordu? Enes Kara hangi cemaat yurdunun öğrencisiydi?
Leman Sam'ın ''Soysuz Araplar'' polemiğine Demirtaş da katıldı
2021 Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri belli oldu
DATALAND nedir? Dataland'e nasıl giriş yapılır? Dataland üyesi nasıl olunur?
Rus kadınların tatil tercihi Türkiye, erkeklerin ise BAE ve Çin
Eyüpsultan su kesintisi | Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek?
Yeni Zigana Tüneli'nde ışık yarın görünecek
Tokayev: KGAÖ güçleri yarın geri çekilmeye başlıyor
Resk Lakaplı Graffitici Erkut Can Dede Kimdir?
Adnan Menderes'in kendisini yargılayanlara yazdığı mektup gün yüzüne çıktı
TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmaları için başvurular başladı
Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili 'İstanbul' vurgusu
Çorum FK'nın yeni teknik direktörü Ergün Penbe oldu!
Resmen açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Bill Gates'ten ''aşı yoluyla çip takıyor'' iddialarına yanıt: Bunu neden yapmak isteyeyim?

TIMETURK / SPOR / Çorum FK'nın yeni teknik direktörü Ergün Penbe oldu!

Çorum FK'nın yeni teknik direktörü Ergün Penbe oldu!

Çorum FK'da Ahmet Yıldırım'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ergün Penbe getirildi.

2 Saat Önce
2022-01-12 13:36:35
Çorum FK'nın yeni teknik direktörü Ergün Penbe oldu!

Çorum FK'da teknik direktörlük koltuğuna getirdiği isim belli oldu.

Çorum Futbol Kulübü'nde Ahmet Yıldırım'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ergün Penbe getirildi.

Ergün Penbe'nin çalıştırdığı takımlar!

Penbe'nin hocalık geçmişinde ise Gençlerbirliği Oftaş 2009 / Süper lig, Kartalspor 2010-11 / 1.lig, Kayseri Erciyesspor 2011 / 1.lig, Giresunspor 2012-2013 / 2.lig, İnegölspor 2017 / 2.lig, Tarsus İdman Yurdu 2019 - 2021 / 2.lig takımları mevcut.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş