Çorum FK'nın yeni teknik direktörü Ergün Penbe oldu!
Çorum FK'da Ahmet Yıldırım'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ergün Penbe getirildi.
2022-01-12 13:36:35
Çorum FK'da teknik direktörlük koltuğuna getirdiği isim belli oldu.
Çorum Futbol Kulübü'nde Ahmet Yıldırım'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ergün Penbe getirildi.
Ergün Penbe'nin çalıştırdığı takımlar!
Penbe'nin hocalık geçmişinde ise Gençlerbirliği Oftaş 2009 / Süper lig, Kartalspor 2010-11 / 1.lig, Kayseri Erciyesspor 2011 / 1.lig, Giresunspor 2012-2013 / 2.lig, İnegölspor 2017 / 2.lig, Tarsus İdman Yurdu 2019 - 2021 / 2.lig takımları mevcut.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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