DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Macron'dan aşı protestolarına tepki: ''Sorumsuzluk, egoizm''
Araştırma: Koronavirüs, diyabet hastalığı dalgasına neden olabilir
Fatma Girik taburcu edildi
Ömer Çelik'ten uyarı: Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın
Putin'den düşmanlarına gözdağı
Tokyo 2020'de ilk 2 madalya tekvandodan
Ruhani yaptırımların kalkmamasından Meclis'i sorumlu tuttu
Tahran, baraj kapaklarını açarak ayaklanmayı durdurmak istiyor
Bayram tatilinin son gününde yollarda uzun kuyruklar oluştu
Türkiye'de 8 günde 43 kişi suda boğuldu
'Artık muharip ABD güçlerine ihtiyacımız yok'
Tesla, Hindistan'da fabrika kurmaya hazırlanıyor
Hırvatistan'da otobüs devrildi: 10 kişi öldü
Markle’ın babası, torunlarını için mahkemeye başvuracak
Samsun'da üzücü kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü

TIMETURK / SPOR / Çorum FK'nın transfer dehası Oğuzhan Yalçın bir yıldız ismi daha ikna etti!

Çorum FK'nın transfer dehası Oğuzhan Yalçın bir yıldız ismi daha ikna etti!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Çorumspor'da flaş transferler devam ediyor.

2 Saat Önce
2021-07-25 13:45:33
Çorum FK'nın transfer dehası Oğuzhan Yalçın bir yıldız ismi daha ikna etti!

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Çorumspor yaptığı transferle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Çorum FK'nın Murat Yıldırım'ın ardından bir başka yıldız Burak Çalık'ı da ikna ettiği belirtildi. Yıldız futbolcunun imzasının an meselesi olduğu öğrenildi. Öte yandan Başkan Fatih Özcan'ın sportif direktörlük görevine getirdiği Oğuzhan Yalçın'ın transferdeki başarısıyla tarfatarlar tarafından tam not aldı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş