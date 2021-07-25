Çorum FK'nın transfer dehası Oğuzhan Yalçın bir yıldız ismi daha ikna etti!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Çorumspor'da flaş transferler devam ediyor.

Çorumspor yaptığı transferle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Çorum FK'nın Murat Yıldırım'ın ardından bir başka yıldız Burak Çalık'ı da ikna ettiği belirtildi. Yıldız futbolcunun imzasının an meselesi olduğu öğrenildi. Öte yandan Başkan Fatih Özcan'ın sportif direktörlük görevine getirdiği Oğuzhan Yalçın'ın transferdeki başarısıyla tarfatarlar tarafından tam not aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.