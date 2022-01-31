Çorum FK'nın genç kalecisi Mahmut Eren Güler göz dolduruyor!
Altyapısından çıkardığı futbolcularla adından söz ettiren Çorum FK geleceğe yatırımları devam ediyor. Sezon başında A takıma seçilen Mahmut Eren Güler göz doldurmaya devam ediyor.
2022-01-31 16:56:11
Son dönemlerde altyapıya yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Çorum FK Türk futboluna futbolcu kazandırmaya devam ediyor.
MAHMUT EREN GÜLER TAM NOT ALDI!
Çorum Futbol Kulübünün sezon başında altyapısından A takıma kazandırdığı 17 yaşındaki Mahmut Eren Güler antremanlarda gösterdiği performansla tam not aldı. Genç yeteneğin bu performansının ardından Çorumspor'un kalesinin emin ellerde olacağını gösterdi.
Genç eldiven Çorum FK'nın bu sezon oynadığı lig maçlarında kadroda kendisine yer buldu.
Mahmut Eren Güler'in Çorum FK ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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