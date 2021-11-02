Çorum FK'lı Murat Yıldırım: Şampiyon olacağız

Çorum FK'nın yıldızlarından Murat Yıldırım, Etimesgut galibiyetini yorumladı.

Takımımızın tecrübeli futbolcularından Murat Yıldırım, Etimesgut maçı sonrası gazeteci Ahmet Kaya'nın sorularını cevapladı.

Yıldırım, ''Şampiyon olacagımıza inanıyoruz , “Öncelikle bizim için skor önemliydi. Galibiyet serisini devam ettirmemiz gerekiyordu. Zemin kötüydü. Bu sahada iyi mücadele eden kazanır. Biz de iyi mücadele ettik ve kazandık, mutluyuz. Galibiyeti, Çorum halkına, taraftarımıza armağan ediyoruz.

İnşallah seriyi bozmadan devam edip şampiyon olacağız” ifadelerini kullandı.

Çorum Time

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.