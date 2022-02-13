Çorum FK - Kahramanmaraşspor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

TFF 2.Lig'de nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne oluyor. Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Kahramanmaraşspor'u ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?