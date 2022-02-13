Çorum FK - Kahramanmaraşspor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
TFF 2.Lig'de nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne oluyor. Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Kahramanmaraşspor'u ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-02-13 12:03:44
TFF 2.Lig'de nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne oluyor. Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Kahramanmaraşspor'u ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
Çorum FK - Kahramanmaraşspor maçı hangi gün ve saatte?
Çorum FK - Kahramanmaraşspor maçı 13 Şubat Pazar günü saat 13:00'da oynanacak.
Çorum FK - Kahramanmaraşspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Çorum FK - Kahramanmaraşspor maçı Çorum Time Youtube hesabından yayınlanacak. .
YORUMLAR (0)