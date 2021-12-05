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TIMETURK / SPOR / Çorum FK - İnegölspor maçı canlı yayın!

Çorum FK - İnegölspor maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'de rota kupa parolasıyla yolan çıkan Çorum FK kendi evinde İnegölspor'u ağırlıyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

3 Saat Önce
2021-12-05 10:45:43
Çorum FK - İnegölspor maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'de rota kupa parolasıyla yolan çıkan Çorum FK kendi evinde İnegölspor'u ağırlıyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

ÇORUM FK - İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ VE SAATTE?

Çorum FK - İnegölspor maçı Çorum Şehir Stadyumu'nda 5 Aralık Pazar günü 13:00'da başlayacak.

ÇORUM FK - İNEGÖLSPOR MAÇI CANLI YAYINLANACAK MI?

Çorum FK - İnegölspor maçını Çorum Time YouTube naklen yayınlanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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