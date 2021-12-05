Çorum FK - İnegölspor maçı canlı yayın!
TFF 2.Lig'de rota kupa parolasıyla yolan çıkan Çorum FK kendi evinde İnegölspor'u ağırlıyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-12-05 10:45:43
TFF 2.Lig'de rota kupa parolasıyla yolan çıkan Çorum FK kendi evinde İnegölspor'u ağırlıyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
ÇORUM FK - İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ VE SAATTE?
Çorum FK - İnegölspor maçı Çorum Şehir Stadyumu'nda 5 Aralık Pazar günü 13:00'da başlayacak.
ÇORUM FK - İNEGÖLSPOR MAÇI CANLI YAYINLANACAK MI?
Çorum FK - İnegölspor maçını Çorum Time YouTube naklen yayınlanacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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