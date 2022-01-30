Çorum FK fırtına gibi esti! 5-1
TFF 2.Lig'in güçlü ekiplerinden Çorum FK kendi sahasında Turgutluspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
2022-01-30 16:38:12
TFF 2. Lig'te Çorum Futbol Kulübü bugün sahasında Turgutluspor ile karşılaştı.
BOL GOLLÜ GALİBİYET
Çorum Şehir Stadı'nda saat 13.00'de başlayan karşılaşmayı Fatih Tokail yönetti. Çorum FK kendi seyircisi önünde Turgutluspor'u 5-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu,
GOLLER: Dk. 36', Dk. 44' M. Akyüz, Dk. 38', Dk. 51' H. İbrahim, Dk. 48' Muhsin (Çorum FK) .
YORUMLAR (0)