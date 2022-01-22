Çorum FK - Ergene Velimeşespor maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'in 21.haftasında Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Ergene Velimeşespor'u ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?