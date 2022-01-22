Çorum FK - Ergene Velimeşespor maçı canlı yayın!
TFF 2.Lig'in 21.haftasında Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Ergene Velimeşespor'u ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-01-22 12:21:12
TFF 2.Lig'in 21.haftasında Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Ergene Velimeşespor'u ağırlıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Çorum FK - Ergene Velimeşespor maçı 22 Ocak Cumartesi saat 13:00'da oynanacak.
Çorum FK - Ergene Velimeşespor maçı hangi kanalda?
Çorum FK - Ergene Velimeşespor maçı Çorum Time YouTube hesabından yayınlanması bekleniyor. .
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