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TIMETURK / SPOR / Çorum FK deplasmanda şov yaptı! 4-0

Çorum FK deplasmanda şov yaptı! 4-0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'un güçlü ekiplerinden Çorum FK, Ergene Velimeşe Spor'u farklı mağlup etti.

2 Saat Önce
2021-09-13 09:31:25
Çorum FK deplasmanda şov yaptı! 4-0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'un güçlü ekiplerinden Çorum FK, Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşe Spor'a konuk oldu. Ligin ilk haftasına Diyarbekirspor beraberliği ile başlayan kırmızı siyahlı ekip Tekirdağ'dan farklı galibiyetle döndü. Çorumspor sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılıp 3 puanın sahibi oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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