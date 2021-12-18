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TIMETURK / SPOR / Çorum FK'dan transfer bombası: Mehmet Akyüz

Çorum FK'dan transfer bombası: Mehmet Akyüz

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Samsunspor'dan Mehmet Akyüz'ü renklerine bağladı.

1 Saat Önce
2021-12-18 00:52:15
Çorum FK'dan transfer bombası: Mehmet Akyüz

Çorum Futbol Kulübü yıldız futbolcu Mehmet Akyüz ile anlaştı.

Başkan Fatih Özcan duyurdu!

Çorum FK Türkiye'nin ünlü futbolcularından Mehmet Akyüz'ü transfer etti. Transferi Kulüp Başkanı Fatih Özcan duyurdu.

Kariyerinde Sakaryaspor, Bozöyükspor, Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor, Hacettepe, Tavşanlı Linyit, Beşiktaş, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Giresunspor, Denizlispor, Adana Demirspor ve bu sezon başında ise Samsunspor'a transfer olan 35 yaşındaki golcü futbolcu Mehmet Akyüz, kırmızı-siyah forma için ter dökecek. Yıldız futbolcu Akyüz, sahaya çıktığı 374 maçta 101 gole imza attı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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