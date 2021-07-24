Çorum FK'dan Burak Çalık hamlesi

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Çorum FK tecrübeli futbolcu Burak Çalık için harekete geçti.

Kırmızı siyahlı ekip yeni sezona güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Oğuz Yalçın'ın tecrübeli futbolcu Murat Yıldırım'ı ikna etmesinin ardından bir başka tecrübeli oyuncu Burak Çalık'a kırmızı siyahlı formayı giydirmek için görüşmelere başladı.

Burak Çalık'ın Çorumspor'un teklifine ise sıcak baktığı belirtildi.

Kaynak: TİMETÜRK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.