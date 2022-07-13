Çorum FK'da Mert Nobre sesleri!

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Çorum FK, Mert Nobre'yi gündemine aldı.

Yeni sezonda 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan ve bir yandan da teknik direktör arayışlarını hızlandıran Çorum FK sürpriz bir ismi yakın markaja aldı.

ÇORUM FK'DAN NOBRE HAMLESİ!

Yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Çorum FK aradığı teknik direktörü buldu. Kırmızı siyahlı ekip son olarak Altay'ı çalıştıran Mert Nobre için harekete geçti. Çorum FK başkanı Oğuzhan Yalçın'ın genç teknik adamla temas kurduğu öne sürüldü. Çorum FK'nın Nobre dışında bir kaç isimlede temas halinde olduğu belirtildi.

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