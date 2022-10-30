Çorum FK'da Mert Nobre dönemi sona erdi!

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK'da teknik direktör Mert Nobre ile yollar ayrıldı.

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, Tarsus İdman Yurdu maçının ardından sıcak gelişmeler yaşandı.

MERT NOBRE DÖNEMİ SONA ERDİ!

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta şampiyonşuk hesapları yapan ancak son haftalarda yşanan puan kayıplarının ardından teknik patron Mert Nobre'nin görevine son verildi. Kırmızı siyahlı ekip son 4 haftada 1 puan toplarken son olarak Tarsus İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldı. Çorum FK 17 puanla 9.sırada yer alıyor.

MERT NOBRE'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Mert Nobre Akhisarspor, Hatayspor, Gençlerbirliği, Altay ve son olarak Çorum FK'da görev yaptı.

.