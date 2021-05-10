Çorum FK'da bir istifa daha!

Çorumspor'da sportif direktörlük görevini yürüten İsmail Atalay Baydur istifa ettiğini duyurdu.

Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda yarıştan erken kopan ve son olarak da play-off potasının da dışında kalarak taraftarlarını üzen Çorum FK, sezonu 10. sırada bitirdi.

Ligin son maçından önce teknik direktör İsmet Taşdemir, bir basın toplantısı düzenleyerek görevi bırakacağını açıklamıştı. Taşdemir, Sarıyer maçının ardından da Çorum'dan ayrıldı.

Sportif direktör de bıraktı

Taşdemir'in ardından ikinci istifa ise, kendisi ile birlikte göreve getirilen İsmail Atalay Baydur oldu.

Baydur yaptığı yazılı açıklamada, “Şampiyonluk parolası ile başladığımız ligi gönül isterdi ki en azından play of potasında bitirelim ve taraftarımıza bu heyecanı sonuna kadar yaşatmaya devam edelim. Ancak gerek covid sureci gibi talihsiz bir süreç yaşamamız gerek hesapta olmayan sakatlıklar gerekse kritik maçlarda bize lazım olan gerekli oyunu sahaya yansıtamadığımız için her ne kadar puan farkını 3 puana kadar indirsek te sonunu getiremedik” dedi.

Şampiyonluk parolası ile lige başlayan bir ekibin play-off bile oynayamamış olmasının bir başarısızlık olduğunu ve bu başarısızlığın bir parçasının da kendisi olduğunu dile getiren Baydur, “Ben de yönetimimize istifamı ilettim. Yönetim kurulundan çıkacak kararı beklemekteyim” ifadelerini dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.