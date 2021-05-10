DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan İsrail’e tepki
ABD'de koronavirüs ölümleri 582 bine dayandı
Bayramda sağlık ocakları açık mı? 13-14-15 Mayıs sağlık ocakları açık mı?
'Aşımızın varyantlara uyarlanmasının gerekliliğine dair kanıt yok'
Ankaralılar 30 Ağustos’ta Millet Bahçesi’ne kavuşacak
İngiltere'de seçim yenilgisi İşçi Partisi'ni sarstı
Kudüs'teki İsrail şiddetinin perde arkası: Yıldır, kov, işgal et
Ruhani'den kriz çıkartacak ret!
Öğretmenlere “Z kuşağıyla anlaşma” dersi
Çekler ibraz edilecek mi? Karşılıklı çekler bankaya ibraz edilebilir mi?
Almanya, İsrail şiddetini kınamaktan kaçındı
Nijerya'da camiye saldırı: 40 kişi kaçırıldı
Erdoğan'dan Abbas ve Heniyye'ye telefon
Eskişehir'de evini kaçak silah atölyesine çeviren şüpheli tutuklandı
Çorum FK'da bir istifa daha!

İSTANBUL

20:17:00

İftar vakti

BURSA

20:14

04:05
20:14
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:59

03:51
19:59
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:41

03:35
19:41
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:25

03:17
19:25
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:10

03:18
19:10
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:17:00

İftar vakti

ANKARA

19:59

03:51
SAHUR
19:59
İFTAR

ERZURUM

19:25

03:17
SAHUR
19:25
İFTAR

Çorum FK'da bir istifa daha!

Çorumspor'da sportif direktörlük görevini yürüten İsmail Atalay Baydur istifa ettiğini duyurdu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
10.05.2021 16:03:14
Çorum FK'da bir istifa daha!

Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda yarıştan erken kopan ve son olarak da play-off potasının da dışında kalarak taraftarlarını üzen Çorum FK, sezonu 10. sırada bitirdi.

Ligin son maçından önce teknik direktör İsmet Taşdemir, bir basın toplantısı düzenleyerek görevi bırakacağını açıklamıştı. Taşdemir, Sarıyer maçının ardından da Çorum'dan ayrıldı.

Sportif direktör de bıraktı

Taşdemir'in ardından ikinci istifa ise, kendisi ile birlikte göreve getirilen İsmail Atalay Baydur oldu.

Baydur yaptığı yazılı açıklamada, “Şampiyonluk parolası ile başladığımız ligi gönül isterdi ki en azından play of potasında bitirelim ve taraftarımıza bu heyecanı sonuna kadar yaşatmaya devam edelim. Ancak gerek covid sureci gibi talihsiz bir süreç yaşamamız gerek hesapta olmayan sakatlıklar gerekse kritik maçlarda bize lazım olan gerekli oyunu sahaya yansıtamadığımız için her ne kadar puan farkını 3 puana kadar indirsek te sonunu getiremedik” dedi.

Şampiyonluk parolası ile lige başlayan bir ekibin play-off bile oynayamamış olmasının bir başarısızlık olduğunu ve bu başarısızlığın bir parçasının da kendisi olduğunu dile getiren Baydur, “Ben de yönetimimize istifamı ilettim. Yönetim kurulundan çıkacak kararı beklemekteyim” ifadelerini dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan