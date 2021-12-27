Çorum FK'da başkan Fatih Özcan görevinden istifa etti!

Çorum Futbol Kulübü'nde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dün oynanan ve Afyonspor'un 3-1 galibiyeti ile sona eren maçın ardından Çorum FK'da başkan Fatih Özcan, Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ve teknik direktör Ahmet Yıldırım görevinden istifa etti.