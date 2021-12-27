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Çorum FK'da başkan Fatih Özcan görevinden istifa etti!

Çorum Futbol Kulübü'nde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dün oynanan ve Afyonspor'un 3-1 galibiyeti ile sona eren maçın ardından Çorum FK'da başkan Fatih Özcan, Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ve teknik direktör Ahmet Yıldırım görevinden istifa etti.

49 Dakika Önce
2021-12-27 13:21:39
Çorum FK'da başkan Fatih Özcan görevinden istifa etti!

Çorum Futbol Kulübü'nde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dün oynanan ve Afyonspor'un 3-1 galibiyeti ile sona eren maçın ardından Çorum FK'da başkan Fatih Özcan, Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ve teknik direktör Ahmet Yıldırım görevinden istifa etti. Türk Telekom

BAŞKAN GÖREVİ BIRAKTI!

Çorum Futbol Kulübü'nde Afyonspor mağlubiyetinin ardından üç ayrı istifa geldi.

Afjet Afyonspor mağlubiyetinin ardından Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ve Teknik Direktör Ahmet Yıldırım görevlerinden istifa etti.

Kulüp'ten yapılan açıklamada, Çorum FK 2. Başkanı Mustafa Şeker'in yarın saat 16.00'da kulüp binasında düzenleyeceği basın toplantısı ile kamuoyuna bilgi vereceği duyuruldu.

Çorumspor tarihin en başarılı başkanlarından biri olan Fatih Özcan'ın görevini bırakması kamuoyunda şok etkisine neden oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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