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Çorum FK'da ayrılık! Genç golcü Kıvanç Kaya Zonguldak Kömürspor'da

Çorum FK'nın 24 yaşındaki forvet oyuncusu Kıvan Kaya 2.Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'a transfer oldu.

5 Saat Önce
2022-07-24 11:12:27
Çorum FK'da ayrılık! Genç golcü Kıvanç Kaya Zonguldak Kömürspor'da

Forvet arayışlarını sürdüren Zonguldak Kömürspor sürpriz bir ismi kadrosuna kattı.

GENÇ GOLCÜNÜN YENİ ADRESİ ZONGULDAK KÖMÜRSPOR!

Bu sezon 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Zonguldak Kömürspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Karadeniz temsilcisi Çorum FK'da top koşturan attığı gollerle adından söz ettiren 24 yaşındaki golcü oyuncu Kıvanç Kaya'yı 1 yıllığına kiraladı.

Kıvanç Kaya Çorum FK formasıyla 55 maçta 12 kaydetti. .

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