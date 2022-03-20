Çorum FK - Bodrumspor maçını canlı izle! CANLI

TFF 2.Lig'de play off'u yakından ilgilendiren maçta Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Bodrumspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Çorum FK - Bodrumspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?