Çorum FK - Bodrumspor maçını canlı izle! CANLI
TFF 2.Lig'de play off'u yakından ilgilendiren maçta Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Bodrumspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Çorum FK - Bodrumspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-03-20 13:05:24
TFF 2.Lig'de play off'u yakından ilgilendiren maçta Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Bodrumspor'u konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Çorum FK - Bodrumspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Çorum FK - Bodrumspor maçı 20 Mart Pazar günü saat 14:00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
Çorum FK - Bodrumspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Çorum FK - Bodrumspor maçı Çorum Time Youtube hesabından canlı olarak izlenebilecek. .
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