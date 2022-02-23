Çorum FK - Bayburt ÖİS maçını canlı izle! CANLI İZLE

TFF 2.Lig'in 27.haftasında Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Bayburt ÖİS konuk ediyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi platformdan canlı yayınlanacak?