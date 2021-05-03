Çorum FK Başkanı Fatih Özcan: Başarısızlık şahsıma aittir

Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, 1-0 sona eren Gümüşhanespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çorumspor Başkanı Fatih Özcan Gümüşhane yenilgisinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

19saat.com'da yer alan habere göre Özcan yaptığı paylaşımda, ''Hani derler ya; "en çok sevdiği üzermiş insanı" diye. İşte tam da böyle bir sezon oldu bizim adımıza. Beni çok seven taraftarımızı, yine en çok ben üzdüm. Kulübün başkanı olarak başarısızlığa mazeret üretecek değilim. Özetle; başarızlık şahsıma aittir. İyi iftarlar...'' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.