Çorum FK Başkanı Fatih Özcan: Bana hesap soracaklarmış 3 sponsor bir Fatih Özcan etmiyorsa bari saygı duyun

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile ortak düzenlediği basın toplantısında hem sezonu değerlendirdi hem de yeni sezonla ilgili endişelerini dile getirdi. Göreve devam etse yeni sezonda da İsmet Taşdemir ile yola devam edeceğini belirten Özcan; ‘Böyle düzgün adamları Türk futbolunda bulmak zor' dedi. Özcan yeni sezonla ilgili olarak devam etmeyi düşünmediğini bu konu ile ilgili olarak Sarıyer maçından sonra geniş bir açıklama yapacağını söyledi. Özcan açıklamasında şunları söyledi;

‘Başarısızlığı üstüme alıyorum'

Büyük umutlarla başladığımız sezonda Gümüşhanespor ile umutlarımızı bitirdik. Sarıyer maçı ile sezonu bitireceğiz. 3 yıllık proje ile yola çıktık. İlk yılımıza Bahri hocayla başladık, istediğimiz sonuçlar gelmeyince sezonun 7. haftasında İsmet hocayla devam ettik. Son haftaya kadar matematiksel olarak şansımız devam etti. İsmet hocanın başarılı olduğunu düşünüyorum, başarısızlığı üstüme alıyorum.

‘Devam etseydim İsmet hoca ile devam edecektim'

Hacettepe maçından sonra hocayla gelecek sezonun yapılanması ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdik. Gelecek sezon için devam edip, etmeyeceğime karar vermediğimi söyledim hocaya. Eğer net bir şekilde devam edecek olsaydım kesinlikle İsmet hocayla devam edecektim. İsmet hcayla bu yolu yürümek isterdim ama elde olmayan sebeplerden ötürü önümüzdeki sezon için net bir karar veremiyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde belirleyeceğiz. İsmet hoca da bizim olmadığımız yerde olmayacağını söyledi. ‘Çorumspor'a çok şey kattı' Uşakspor maçından sonra kulübün önünü açmak için bize geldi ancak kabul etmedik. Sarıyer maçından sonra veda edecek. Çorumspor'a çok şey kattı. Ondan çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Türk futbolunda böyle güzel adamlar çok nadir bulunuyor. Çok başarlı bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. İsmet hocayla play off'u son ana kadar kovaladık ama son haftalarda kaybettik. Başarızılıkta bir sorumlu varsa o da benim.

‘İsmet hoca olmazsa on hafta önce havlu atardık'

Geldiğinde 11 gol atmış, 15 gol 7 haftada 8 puan almış küme düşme potasında olan bir takım vardı. İsmet hoca geldikten sonra 50 küsür gol atmış, 20 küsür gol yemiş, play off'u da son ana kadar kovalamış bir takım olduk. Keşke seneye İsmet hoca ile devam edebilseydik, keşke seneye ben de devam edebilseydim. İsmet hoca olmasaydı 10 hafta önce havlu atardık. Burada bi tane oyuncu kalmazdı. ‘Takım olamadığımızı gösterir' Bir takımda 30 tane gol atmış forvet varsa, arkasında oynayan 10 numara 10 gol atıyorsa sağ kanadın 10 gol atıyorsa, sol bekin Ümit Milli Takımı'nda oynuyorsa, ligin en az gol yiyen takımlarından biriysen buna rağmen play off oynayamıyorsan bu takım olamadığımızı gösterir. Böyle başarı ben Çorumspor'da daha önce görmedim, yaşamadım. Çok 10 numaralar geldi, 2-3 gol attı gitti. Bu takımda iki tane oyuncu 20 tane gol attı.

‘Üç sponsor bir Fatih Özcan etmiyorsa bari saygı duyun'

Burda teknik direktörümü sorgulayamam bu vicdansızlık olur. Son gelişmeler var bunları Sarıyer maçından sonra açıklayacağım. Bazı taraftarlar benden hesap soracaklarmış. 2023 hedefi ile yola çıktık. Hiç istemeden ayrılıklar oluyor. Kafam atarsa tek başıma da giderim bu yolda. Ahmet Ahlatcı, TFF, Süper Toto ve belediyeden gelen paranın iki katını bu kulübe ben veriyorum. Kızımın rızkını bu kulübe harcarken, bana hesap soracaklarmış 3 sponsor bir Fatih Özcan etmiyorsa bari saygı duyun. Hadsizler, haddinizi bilin."

Çorum Hakimiyet

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