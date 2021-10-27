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Çorum FK - Arnavutköy Belediyespor kesintisiz canlı yayın!

Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçında Çorum FK kendi sahasında Arnavutköy Belediyespor'u ağırlıyor. Bu çekişmeli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

43 Dakika Önce
2021-10-27 10:32:32
Çorum FK - Arnavutköy Belediyespor kesintisiz canlı yayın!

Çorum Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası'nda Arnavutköy Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. İki takım tarihlerinde ilk kez karşılaşıyor.

Temsilcimiz Çorum FK, 27 Ekim Çarşamba günü saat 13:00'te sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor'la karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nın yayın hakları A Spor'da bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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