Çorum FK - Arnavutköy Belediyespor kesintisiz canlı yayın!

Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçında Çorum FK kendi sahasında Arnavutköy Belediyespor'u ağırlıyor. Bu çekişmeli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?