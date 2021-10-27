Çorum FK - Arnavutköy Belediyespor kesintisiz canlı yayın!
Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçında Çorum FK kendi sahasında Arnavutköy Belediyespor'u ağırlıyor. Bu çekişmeli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021-10-27 10:32:32
Çorum Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası'nda Arnavutköy Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. İki takım tarihlerinde ilk kez karşılaşıyor.
Temsilcimiz Çorum FK, 27 Ekim Çarşamba günü saat 13:00'te sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor'la karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nın yayın hakları A Spor'da bulunuyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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