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TIMETURK / SPOR / Çorum FK - Ankaraspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Çorum FK - Ankaraspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Şampiyonluk hesapları yapan Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Ankaraspor'u ağırlıyor. Bu nefesleri kesecek müsabaka canlı yayınlanacak mı?

23 Dakika Önce
2021-11-21 09:48:32
Çorum FK - Ankaraspor maçı canlı yayınlanacak mı?

Şampiyonluk hesapları yapan Çorum FK kendi saha ve seyircisi önünde Ankaraspor'u ağırlıyor. Bu nefesleri kesecek müsabaka canlı yayınlanacak mı?

Çorum FK kendi sahasında Ankaraspor'u ağırlıyor.

Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÇORUM FK - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çorum FK - Ankaraspor maçı Çorum Şehir Stadyumu'nda 13:00'da başlayacak.

ÇORUM FK - ANKARASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çorum FK - Ankaraspor maçının hakemi Metehan Alpat oldu.

ÇORUM FK - ANKARASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Ankaraspor maçını ulusal ve yerel kanalların yayınlanmayacağı belirtildi. İki kulübünde sosyal medya hesaplarında müsabakayı yayınlama ihtimali de bulunuyor.

Ancak maç saatine kadar kanal ismi belli olduğunda haberimizi güncellemiş olacağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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