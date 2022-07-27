Çorum FK - Amasyaspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Yeni sezon başlamasına sayılı günler kala kulüpler hazırlık maçlarına devam ediyor. 2.Lig temsilcisi Çorum FK hazırlık maçında 3.Lig'e yeni yükselen Amasyaspor FK ile karşılaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Çorum FK - Amasyaspor FK maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Çorum FK - Amasyaspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?