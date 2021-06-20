Çorum FK altyapısının yeni yıldızı: Kaleci Mahmut Eren Güler

Çorum FK alt yapısında forma giyen kaleci Mahmut Eren Güler performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Alt yapısından çıkardığı futbolcularla dikkatleri üzerine çeken Çorumspor'da çalışmalar hız kesmenden devam ediyor.

Alt yapıdan Mahmut Eren Güler adından söz ettiriyor!

1.86 boyundaki 2004 doğumlu genç file bekçisi performansı ve fiziğyle göz doldurdu. Her iki ayağını da kullanabilen genç Mahmut alt yapı hocalarından tam not aldı. Mahmut'un yakın zamanda A takıma yükseleceği vurgulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.