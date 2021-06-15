Çorum FK altyapısında dikkat çeken pivot santrafor: Murat Aşkın
Nafican Yardımcı ve bir çok oyuncuyu alt yapısından çıkaran Çorumspor'da gözler alt yapıya çevrildi.
Alt yapısından A takıma çıkardığı futbolcularla adından söz ettiren Çorumspor'da çalışmalar sürüyor.
1,88 boyundaki sol ayaklı santrafor Murat Aşkın
Çorum FK U19 takımında top koşturan sol ayaklı 1.88 boyundaki dev pivot santrafor dikkatlari üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon takıma katılan 18 yaşındaki santraforun performansı alt yapıdan tam not aldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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