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TIMETURK / SPOR / Çorum FK - Adıyaman FK maçı canlı yayınlanacak mı?

Çorum FK - Adıyaman FK maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çorum FK kendi evinde Adıyaman FK'yı ağırlıyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

3 Saat Önce
2021-12-19 12:03:31
Çorum FK - Adıyaman FK maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 2.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çorum FK kendi evinde Adıyaman FK'yı ağırlıyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Çorum FK - Adıyaman FK maçı bugün 13:00'da oynanacak.

Çorum FK - Adıyaman FK maçının Çorum Time You Tube hesabından yayınlanması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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