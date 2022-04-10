Çorum FK - 1461 Trabzon FK maçını canlı izle! 2.Lig

TFF 2.Lig'in 34.haftasında play off mücadelesi veren Çorum FK kendi seyircisi önünde 1461 Trabzon FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu mücadelenin hangi platformdan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Çorum FK - 1461 Trabzon FK maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?