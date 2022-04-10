Çorum FK - 1461 Trabzon FK maçını canlı izle! 2.Lig
TFF 2.Lig'in 34.haftasında play off mücadelesi veren Çorum FK kendi seyircisi önünde 1461 Trabzon FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu mücadelenin hangi platformdan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Çorum FK - 1461 Trabzon FK maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-04-10 12:39:26
TFF 2.Lig'in 34.haftasında play off mücadelesi veren Çorum FK kendi seyircisi önünde 1461 Trabzon FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu mücadelenin hangi platformdan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Çorum FK - 1461 Trabzon FK maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Çorum FK - 1461 Trabzon FK maçı hangi gün ve saatte?
Çorum FK - 1461 Trabzon FK maçı 10 Nisan Pazar günü saat 15:00'da Çorum Şehir Stadyum'unda oynanacak.
Çorum FK - 1461 Trabzon FK maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Çorum FK - 1461 Trabzon FK maçı ulusal ve yerel kanalların yayın akışında yer almamaktadır. Ancak Çorum Time YouTube ve Facebook sayfasından mücadelenin yayınlanma ihtimalide bulunmaktadır. .
YORUMLAR (0)