Club Brugge Leipzig maçını donmadan canlı izle!

Şampiyonlar Ligi'nin 5.haftasında Belçika ekibi Club Brugge kendi sahasında Almanya temsilcisi Leipzig'i konuk ediyor. Peki bu mücadele hangi platformda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Eksik ve cezalı oyuncusu bulunmayan Belçika ekibi Club Brugge sahasında Leipzig'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Alman temsilcisinde Yussuf Poulsen, Marcel Halstenberg, Marcelo Saracchi, Konrad Laimer ve Amadou Haidara gibi önemli isimler sakat. Mohamed Simakan ile Dominik Szoboszlai'nin durumu ise şüpheli.

CLUB BRUGGE-LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Club Brugge: Simon Mignolet; Eduard Sobol, Stanley N'Soki, Jack Hendry, Clinton Mata; Eder Balanta, Mats Rits, Noa Lang, Kamal Sowah; Hans Vanaken, Charles De Ketelaere.

Leipzig: Peter Gulacsi; Nordi Mukiele, Lukas Klostermann, Willi Orban, Angelino; Ilaix Moriba, Kevin Kampl; Emil Forsberg, Christopher Nkunku, Dani Olmo; Andre Silva.

CLUB BRUGGE-LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Club Brugge'ün sahasında Leipzig'i ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.