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TIMETURK / SPOR / Chelsea'ye talip olan Muhsin Bayrak’tan açıklama

Chelsea'ye talip olan Muhsin Bayrak’tan açıklama

Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiltere'nin köklü takımlarından Chelsea'yi satışa çıkardı. Bitlisli iş insanı Muhsin Bayrak (46) ise satışa çıkarılan kulübe talip oldu.

30 Dakika Önce
2022-03-09 23:07:29
Chelsea'ye talip olan Muhsin Bayrak’tan açıklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gayrimenkul yatırımları yapan Bayrak, "Biz kimsenin taşeronu olmayız. Bugün resmi olarak bizim heyetimiz Chelsea yöneticileriyle Londra'da görüşmeye başladı. Müjdeyi de sizin aracılığınızla paylaşalım. Muhtemelen yarın ya da cuma günü tam anlamıyla çalışmalar başlayacak" dedi.

Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'yi 27 Şubat'ta satışa çıkardı. Bitlisli iş insanı Muhsin Bayrak, kulübün satışa çıkarılmasının ardından kulüp yetkilileri ile temasa geçti. Bunun üzerine şirket adına Londra'ya giden avukat Berivan Erdoğan ve şirketin Avrupa temsilcisi Vehbi Kevser kulüp yetkilileri ile görüşmeye başladı. Muhsin Bayrak, "Dünyada Türk şirketlerinin her alanda olması gerektiğine inanıyorum. Bu kararımız hem ticaretimize hem ülkemize hem de holdingimize çok büyük bir prestij olacak" ifadelerini kullandı

TRUMP DA TALİP OLDU

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Görüşmelerin sürdüğünü 5-6 şirket ile birlikte ABD'nin eski devlet başkanı Trump'ın da kulübe talip olduğunu söyleyen Bayrak, "Yaklaşık 1 haftadır görüşmelerimiz devam ediyor. Bugün resmi olarak bizim heyetimiz Chelsea Futbol Kulübü yöneticileriyle Londra'da görüşmeye başladı. Müjdeyi de sizin aracılığınızla paylaşalım. Muhtemelen yarın ya da cuma günü tam anlamıyla çalışmalar başlayacak. Çok afaki rakamlar dönüyor. Ben rakam olarak çok bir şey söylemeyeyim. Zaten bütün dünya basınına duyurulacak" dedi.

"EKONOMİYE VE TURİZME ÇOK BÜYÜK FAYDALARI OLACAK"

Gündeme gelen 3,3 milyar sterlinlik bir teklifte bulunulmadığını söyleyen Bayrak, "Bahsedilen rakam yok, yani çok daha altında bir rakamdır. Kulübün değeri o değil. O şişirilmiş bir rakam. Bizim açımızdan öyle bir rakam teklif edilmedi. Birçok ülkede Türk bayrağını dalgalandırıyoruz. Bunu Londra'da yapacağız ve bu sevinci Türk halkına tattıracağız. Alıcılar içerisinde en şanslı grup biziz. Ticaretimizi aksatacak bir durum yok, hesabımızı kitabımızı yaptık. Biz hazırız; karşı tarafa bıraktık. Oradan gelecek stratejiye göre, önlemimizi alıp pazarlığın içerisine dahil olacağız. Ekonomiye ve turizme çok büyük faydaları olacak" dedi.

"KİMSENİN TAŞERONU OLMAYIZ"

Bayrak, "Türkiye'den de hem futbolcu hem de teknik adamlar kulüpte olacak. Abramovich ile bizim eskiye dayalı bir dostluğumuz var. Bizim ortak bir mimar hocamız var. Hoca üzerinden de görüşme yaptık. Biz sermayenin Türkiye'de kalmasından yanayız. Belki flört şeklinde bir alışveriş olabilir. Rus sermayesinin en güvenilir limanı Türkiye'dir. Biz de paranın ve sermayenin Türkiye'de kalması için elimizden geleni yapacağız. Muhsin Bayrak kimsenin taşeronluğunu yapmaz. 35 senedir gece gündüz çalışıyorum. Binlerce çalışan ordumuzla dünyanın her yerindeyiz. Biz kimsenin taşeronu olmayız. Biz Türk bayrağını kendi gücümüzle dalgalandırırız" diye konuştu. DHA .

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