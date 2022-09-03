Chelsea - West Ham United maçı canlı yayın! CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'in 6.haftasında Chelsea kendi saha ve seyircisi önünde West Ham United'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Chelsea - West Ham United maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Chelsea - West Ham United maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-09-03 10:59:32
İngiltere Premier Lig'in 6.haftasında Chelsea kendi saha ve seyircisi önünde West Ham United'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Chelsea - West Ham United maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Chelsea - West Ham United maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Chelsea - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta?
Chelsea - West Ham United Premier Lig'in 6.haftasında karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadele 3 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da oynanacak.
Chelsea - West Ham United maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Chelsea - West Ham United maçı beIN Sports Max 2 ekranlarından naklen izlenebilecek.
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