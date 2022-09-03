Chelsea - West Ham United maçı canlı yayın! CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 6.haftasında Chelsea kendi saha ve seyircisi önünde West Ham United'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Chelsea - West Ham United maçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Chelsea - West Ham United maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?