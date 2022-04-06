Chelsea - Real Madrid maçını canlı izle! EXXEN CANLI

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Chelsea kendi saha ve seyircisi önünde İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Chelsea - Real Madrid maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?