DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Rekor kıran' ihracatçılar lüks yat bakıyor!
Tüy almak orucu bozar mı? Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu? c
Otomobille TIR'ın altına giren makam şoförü öldü
Çorum'da köy camisi yandı
İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? 2022 İstanbul İETT toplu taşıma ücret tarifesi | Toplu taşıma zammı son dakika
Gine'de eski başbakan ve 3 eski bakan tutuklandı
Villarreal - Bayern Münih maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Hacı Mustafa Özsoy; Sosyal Medya Kullanımının Bireysel ve Kurumsal Katkıları Nelerdir? Sosyal Medya Uzmanı Açıkladı!
Chelsea - Real Madrid maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Rusya'dan 'esir değişimi' açıklaması
Pentagon: Kiev ve Çernigiv’deki Rus birliklerin tamamı çekildi
'Vergi ve ekonomi paketi'nin ilk 4 maddesi geçti; işte ayrıntılar
İstanbul İETT zammı ne zaman geçerli? İstanbul otobüs, metrobüs yüzde 40 zam ne zaman uygulanacak?
Kesmek için aldığı kaz, peşinden ayrılmıyor
“ABD şirketleri, Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak görüyor”

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

BURSA

19:39

05:06
19:39
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:24

04:51
19:24
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:07

04:35
19:07
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:50

04:18
18:50
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:39

04:13
18:39
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:40:00

İftar vakti

ANKARA

19:24

04:51
SAHUR
19:24
İFTAR

TIMETURK / SPOR / Chelsea - Real Madrid maçını canlı izle! EXXEN CANLI

Chelsea - Real Madrid maçını canlı izle! EXXEN CANLI

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Chelsea kendi saha ve seyircisi önünde İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Chelsea - Real Madrid maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-04-06 20:38:31
Chelsea - Real Madrid maçını canlı izle! EXXEN CANLI

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Chelsea kendi saha ve seyircisi önünde İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Chelsea - Real Madrid maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

Chelsea - Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak.

Chelsea - Real Madrid maçı canlı nasıl izlenir?

Chelsea - Real Madrid maçı EXXEN dijital platformundan canlı olarak izlenebilecek. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş