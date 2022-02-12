Chelsea - Palmeiras maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
Dünya Kulüpler Kupası Final maçında Chelsea, Brezilya takımlarından Palmeiras ile karşılaşıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Chelsea - Palmeiras maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-02-12 18:02:25
Dünya Kulüpler Kupası Final maçında Chelsea, Brezilya takımlarından Palmeiras ile karşılaşıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Chelsea - Palmeiras maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Chelsea - Palmeiras maçı ne zaman saat kaçta?
Chelsea - Palmeiras maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 19:30'da oynanacak.
Chelsea - Palmeiras maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Chelsea - Palmeiras maçı S Sports Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. .
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