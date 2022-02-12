Chelsea - Palmeiras maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

Dünya Kulüpler Kupası Final maçında Chelsea, Brezilya takımlarından Palmeiras ile karşılaşıyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Chelsea - Palmeiras maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?