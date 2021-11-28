Chelsea - Manchester United maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İngiltere Premier Lig'de 13.haftanın maçında Chelsea kendi sahasında Ronaldo'lu Manchester United'ı konuk ediyor. Birçok futbolsever bu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?