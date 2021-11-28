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TIMETURK / SPOR / Chelsea - Manchester United maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Chelsea - Manchester United maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İngiltere Premier Lig'de 13.haftanın maçında Chelsea kendi sahasında Ronaldo'lu Manchester United'ı konuk ediyor. Birçok futbolsever bu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

9 Dakika Önce
2021-11-28 15:22:09
Chelsea - Manchester United maçını donmadan HD olarak canlı izle!

İngiltere Premier Lig'de 13.haftanın maçında Chelsea kendi sahasında Ronaldo'lu Manchester United'ı konuk ediyor. Birçok futbolsever bu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Mount, Hudson-Odoi; Werner

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Telles; Matic, McTominay; Sancho, Fernandes, Rashford; Ronaldo

CHELSEA - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea - Manchester United maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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