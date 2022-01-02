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TIMETURK / SPOR / Chelsea-Liverpool maç sonucu I Chelsea-Liverpool maçı kaç kaç bitti?

Chelsea-Liverpool maç sonucu I Chelsea-Liverpool maçı kaç kaç bitti?

İngiltere derbisi karşılıklı gol düellosuna sahne oldu. Chelsea-Liverpool maçının ikinci yarısında gol olmadı

46 Dakika Önce
2022-01-02 21:34:37
Chelsea-Liverpool maç sonucu I Chelsea-Liverpool maçı kaç kaç bitti?

İngiltere Premier Lig'in 21'inci haftasında Chelsea ile Liverpool karşılaştı.

Maçta tam bir gol düellosu yaşandı.Karşlaşma Stamford Bridge'de oynandı.

Her iki takımın ilk 11'leri şöyle:

Chelsea: Mendy, Chalobah, Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso, Mount, Havertz, Pulisic.
Liverpool: Kelleher, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Tsimikas, Fabinho, Henderson, Milner, Salah, Mane, Jota.
Maç kaç kaç bitti?

Goller ilk yarıda atıldı. Karşılıklı gol düellosu şeklinde devam eden karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi duyulmadı ve maç 2-2 berabere tamamlandı
Maçın golleri şöyle:
GOLLER: 9' Sadio Mane, 26' Mohamed Salah, 42' Mateo Kovacic, 45+1' Christian Pulisic

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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