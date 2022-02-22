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Chelsea - Lille maçını canlı izle! EXXEN CANLI
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TIMETURK / SPOR / Chelsea - Lille maçını canlı izle! EXXEN CANLI

Chelsea - Lille maçını canlı izle! EXXEN CANLI

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea kendi saha ve seyircisi önünde Fransa temsilcisi Lille'yi ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-02-22 21:37:51
Chelsea - Lille maçını canlı izle! EXXEN CANLI

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea kendi saha ve seyircisi önünde Fransa temsilcisi Lille'yi ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Chelsea - Lille maçı hangi gün ve saatte?

Chelsea - Lille maçı 22 Şubat Salı günü saat 23.00'da oynanacak.

Chelsea - Lille maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Chelsea - Lille maçı EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. .

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