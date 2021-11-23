Chelsea - Juventus maçı şifresiz mi yayınlanacak? Canlı yayın

Şampiyonlar Ligi'nin 5.haftasında Chelsea, İtalyan temsilcisi Juventus ile karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformda yayınlanacak, şifresiz mi olacak?