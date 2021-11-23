Chelsea - Juventus maçı şifresiz mi yayınlanacak? Canlı yayın
Şampiyonlar Ligi'nin 5.haftasında Chelsea, İtalyan temsilcisi Juventus ile karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformda yayınlanacak, şifresiz mi olacak?
2021-11-23 11:32:14
Şampiyonlar Ligi'nde 5.hafta heyecanı 23 Kasım Salı akşamı başlayacak. Haftanın önemli maçlarından birinde Chelsea ile Juventus karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?
Chelsea -Juventus maçı ne zaman? Chelsea-Juventus maçı hangi kanalda?
Chelsea ile Juventus 23 Kasım Salı akşamı karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Chelsea ile Juventus arasında oynanacak mücadele UEFA TV ve Exxen'den naklen yayımlanacak. Exxenden mücadeleleri takip etmek için platforma üyeliğinizin bulunması gerekiyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)