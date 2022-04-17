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TIMETURK / SPOR / Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda finale yükseldi

Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda finale yükseldi

Chelsea, Crystal Palace'ı 2-0 yenerek İngiltere Federasyon Kupası finalinde Liverpool'un rakibi oldu.

2 Saat Önce
2022-04-17 21:23:38
Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda finale yükseldi

Kupayı 8 kez müzesine götüren Chelsea ile turnuvada finalden ötesini göremeyen Crystal Palace, yarı finalde karşılaştı.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçı, Loftus-Cheek'in 65 ve Mount'ın 76. dakikadaki golleriyle Chelsea kazandı.

Chelsea, 14 Mayıs'ta yapılacak finalde Liverpool ile karşı karşıya gelecek. AA .

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