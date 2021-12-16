Chelsea - Everton maçını donmadan HD olarak canlı izle?!
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16.hafta maçında Chelsea - Everton karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2021-12-16 21:55:44
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16.hafta maçında Chelsea - Everton karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Chelsea - Everton maçı bugün 22:45'te başlayacak.
Chelsea - Everton maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Chelsea - Everton maçı S Sports ekranlarından canlı izlenebilir.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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