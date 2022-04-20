DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İsveç polisinden, Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında suç duyurusu
Manchester City - Brighton maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
İstifa eden doktorlara asistanlık imkanı
Chelsea - Arsenal maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
Teravih namazının 22. gün sevabı nedir? 22. gece teravih namazı fazileti nedir?
AB'den Rusya'ya petrol ve gaz ambargosu açıklaması
21. gece kılınan teravih namazının fazileti nedir? Teravih namazında 21. gün kılınan namazın sevabı nedir?
Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Zelenski ile görüştü
Pentagon, Ukrayna ile ilgili uçak açıklamasını geri aldı
TYB İstanbul'dan şair Bülent Parlak için taziye mesajı
BIST 100 rekorla kapandı
Pentagon: Rusya, kıtalararası füze denemesi yapacak
Biden, yüksek enflasyon ve akaryakıt fiyatlarından Putin'i sorumlu tuttu
Şahan Gökbakar'dan, uyuşturucu davasından hapis cezası alan rapçi Murda'ya destek
İmam Muhsin Kara kim? Muhsin Kara hangi camide görevli? Muhsin Kara hangi caminin imamı?

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

BURSA

19:54

04:40
19:54
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:38

04:26
19:38
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:21

04:10
19:21
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:04

03:52
19:04
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:51

03:50
18:51
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

ANKARA

19:38

04:26
SAHUR
19:38
İFTAR

TIMETURK / SPOR / Chelsea - Arsenal maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

Chelsea - Arsenal maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 25.haftası dev bir maça sahne oluyor. Chelsea kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Arsenal'i konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Manchester City - Brighton maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

56 Dakika Önce
2022-04-20 21:15:08
Chelsea - Arsenal maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 25.haftası dev bir maça sahne oluyor. Chelsea kendi saha ve seyircisi önünde Arsenal'i misafir ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor.

Peki Manchester City - Brighton maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Chelsea - Arsenal maçı hangi gün ve saatte?

Chelsea - Arsenal Premier Lig'in 25.haftasında karşı karşıya geliyor. Chelsea - Arsenal maçı bugün saat 22:00'da oynanacak.

Chelsea - Arsenal maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Chelsea - Arsenal maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş