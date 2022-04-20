Chelsea - Arsenal maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 25.haftası dev bir maça sahne oluyor. Chelsea kendi saha ve seyircisi önünde ezeli rakibi Arsenal'i konuk ediyor. Birçok taraftar bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Manchester City - Brighton maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?