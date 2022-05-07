Chelsea ABD'lilere satıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı sonrasında İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Rus oligark Roman Abramoviç'in sahip olduğu futbol kulübü Chelsea'nin satışında sona gelindi. Chelsea'yı Clearlake Capital'ın liderlik ettiği bir konsorsiyum 4.25 milyar sterline satın aldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı sonrasında İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Rus oligark Roman Abramoviç'in sahip olduğu futbol kulübü Chelsea'nin satışında sona gelindi.

BloombergHT'nin Bloomberg'e dayandırdığı haberine göre Chelsea, eski Guggenheim Partners Yönetim Kurulu Başkanı Todd Boehly ve Clearlake Capital'in liderlik ettiği konsorsiyuma 4,25 milyar sterlin (5,25 milyar dolar) bedelle satıldı.

Satışın ilgili otoritelerden izin alması durumunda Chelsea, ABD'lilerin İngiltere futbolunda tümüyle sahip olduğu 10. kulüp olacak.

Söz konusu anlaşmanın 2,5 milyar sterlinlik kısmı hisse devri için, 1,75 milyar sterlinlik kısmı ise kulübün gelecek yatırımları için ayrıldı.

Satış süreci, Abramoviç'e yaptırım uygulayan İngiliz hükümetinin onay vermesinin ardından tamamlanacak.

KULÜBÜN YÖNETİMİNİ VAKFA DEVRETMİŞTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından İngiltere hükümetinin, Roman Abramoviç'in de aralarında yer aldığı 7 oligarka yönelik yaptırımları, İngiliz kulübünün zor bir sürece girmesine yol açmıştı. Hükümet tarafından verilen özel bir lisansla maaşları ödeme ve ligde mücadele etme hakkı tanınan Chelsea'nin transfer yapması, yeni sözleşme imzalaması, bilet satması, lisanslı üründen gelir elde etmesi yasaklanırken, banka hesapları ve kulübe ait kredi kartları ise dondurulmuştu. Chelsea'yi satışa çıkaran Abramoviç'in kulüpteki tüm yetkileri elinden alınırken, bu satıştan elde edilecek gelirden Rus iş insanının muaf tutulacağı belirtilmişti.

Chelsea kulübünün sahibi olan ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç, açıklanan yaptırımlar sonrasında Mart ayı başında kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'na devrederek satışa çıkardığını açıklamıştı.

Devam eden süreçte İngiltere yeni yaptırım paketine Roman Abramoviç'i de ekleyerek ünlü milyarderin ülkedeki tüm malvarlığına el konulduğunu açıklamıştı. .