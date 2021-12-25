Cezayirli futbolcu maç sırasında kalp krizinden öldü

Cezayir 2. Futbol Ligi'nde ASM Oran'a konuk olan Mouloudia Saida'nın kaptanı Sofiane Lokar, karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Cezayir basınında yer alan haberlere göre, mücadelenin 26. dakikasında kalecisiyle çarpışarak sakatlanan Lokar, tedavi gördükten sonra oyuna döndü. Cezayirli futbolcu, karşılaşmanın 35. dakikasında ise bilincini kaybederek aniden yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 30 yaşındaki Lokar, sağlık görevlilerinin saha içerisindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Middle East Monitör'ün haberine göre benzer bir ölüme 6 yıl önce, Kamerunlu oyuncu Ebossi'nin, takımı JS Kabylie'nin konuk takım Alger Union ile oynanan maç sırasında tanık olunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.