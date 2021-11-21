Ceyhanspor - İçel İdman Yurdu canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ceyhanspor kendi evinde İçel İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?