Ceyhanspor - İçel İdman Yurdu canlı yayınlanacak mı?
TFF 3.Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ceyhanspor kendi evinde İçel İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-11-21 12:44:20
TFF 3.Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ceyhanspor kendi evinde İçel İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?
TFF 3.Lig'de Ceyhanspor kendi sahasında Mersin ekibi İçel İdman Yurdu'nu konuk ediyor.
Ceyhanspor - İçel İdman Yurdu maçı ne zaman?
Ceyhanspor - İçel İdman Yurdu mücadelesi 21 Kasım Pazar 13:00'da başlayacak.
Ceyhanspor - İçel İdman Yurdu hangi kanalda?
Ceyhanspor - İçel İdman Yurdu maçının yayını bulunmamaktadır. Ancak iki kulübünde sosyal medya hesaplarından yayınlama ihtimali bulunuyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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