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TIMETURK / SPOR / Cengiz Ünder, Olympique Marsilya formasıyla ilk golünü attı

Cengiz Ünder, Olympique Marsilya formasıyla ilk golünü attı

Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya'nın Roma'dan kiraladığı milli futbolcu Cengiz Ünder, yeni takımıyla ilk golünü kaydetti.

8 Saat Önce
2021-08-09 00:15:08
Cengiz Ünder, Olympique Marsilya formasıyla ilk golünü attı

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Ligue 1'de 2021-22 sezonunun ilk haftasının kapanış maçında Montpellier, Olympique Marsilya'yı ağırladı.

Ev sahibi takım, Peres'in (kendi kalesine) 30 ve Laborde'un 34. dakikadaki golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

CENGİZ ÜNDER'İN GOLÜ:

68. dakikada Marsilya formasıyla ilk golünü atan Cengiz Ünder, geri dönüşün fitilini ateşledi. Olympique Marsilya, Payet'nin 75 ve 80. dakikada kaydettiği gollerle 3-2 öne geçti.

89. dakikada sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yaklaşık 15 dakika ara verilen karşılaşma, Olympique Marsilya'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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