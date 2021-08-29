Cengiz Ünder Fransa'yı sallıyor

Bu sezon başında Roma'dan Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder, Ligue 1'i sevdi. 4 maçta 3. golünü atan milli oyuncu, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın ardından Fransa'da gündeme oturan bir diğer Türk oldu.

Bu sezon başında Roma'dan Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder, Ligue 1'i sevdi. 4 maçta 3. golünü atan milli oyuncu, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın ardından Fransa'da gündeme oturan bir diğer Türk oldu.

Fransa'nın son şampiyonu Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in performansları beğeni toplamış, özellikle Burak'ın golleri ülkede büyük gündem yaratmıştı.

Burak'ın ardından bir diğer Türk oyuncu Cengiz de Fransa Ligi'ne hızlı bir giriş yaptı.

Marsilya formasıyla dün akşam St. Etienne ağlarını da sarsan Cengiz, böylece 4 maçta 3. golüne ulaşmış oldu. Marsilya ekibine galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Guendouzi, 51. dakikada Gerson ve 68. dakikada Cengiz Ünder attı. Konuk ekibin tek golünü 32. dakikada Kolodziejczak kaydetti.

Geçtiğimiz sezon Leicester City'de kiralık olarak oynayan 24 yaşındaki milli oyuncu, yeterli süre alamamış ve Roma'ya geri dönmüştü.

Cengizli Marsilya, Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile aynı gruba düştü. Milli yıldız, bu vesileyle bir kez daha Türkiye'ye gelecek ve bir Türk takımına karşı forma giyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.